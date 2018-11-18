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Московский школьник покончил с собой из-за любви
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Школьник покончил жизнь самоубийством на юго-западе Москвы 

Рамблер 20 часов назад
Фото: ТАСС
На юго-западе Москвы покончил с собой 16-летний подросток. С травмами, характерными для падения с высоты, он был найден под окнами своего дома. Как сообщает «МК», в семье у подростка возник конфликт с матерью: школьник увлекся одноклассницей, что мешало учебе.
Последние два года он готовился к поступлению в медицинский институт, ходил на курсы, посещал репетиторов.
В новом учебном году в его класс пришла новая девочка. Влюбленность подростка плохо отразилась на его подготовке к вузу.
Поэтому мать негативно отнеслась к подруге подростка и стала препятствовать общению сына с ней. Поведение школьницы казалось ей эпатажным — на своей страничке в соцсети та размещала картинки из Камасутры.
В субботу утром школьник вышел на прогулку с собакой, затем отправился выбрасывать мусор на лестничную клетку и больше домой не вернулся. Он оставил предсмертную записку, в которой написал, что не может справиться со сложной ситуацией.
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