Московский школьник покончил с собой из-за любви

Школьник покончил жизнь самоубийством на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы покончил с собой 16-летний подросток. С травмами, характерными для падения с высоты, он был найден под окнами своего дома. Как сообщает «МК», в семье у подростка возник конфликт с матерью: школьник увлекся одноклассницей, что мешало учебе.

Последние два года он готовился к поступлению в медицинский институт, ходил на курсы, посещал репетиторов.

В новом учебном году в его класс пришла новая девочка. Влюбленность подростка плохо отразилась на его подготовке к вузу.

Поэтому мать негативно отнеслась к подруге подростка и стала препятствовать общению сына с ней. Поведение школьницы казалось ей эпатажным — на своей страничке в соцсети та размещала картинки из Камасутры.

В субботу утром школьник вышел на прогулку с собакой, затем отправился выбрасывать мусор на лестничную клетку и больше домой не вернулся. Он оставил предсмертную записку, в которой написал, что не может справиться со сложной ситуацией.