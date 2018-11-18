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Заминированный автомобиль взорвался в Ираке
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Заминированный автомобиль взорвался в Ираке 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Ako Jihad/Xinhua/Global Look Press
Машина с подложенной в неё бомбой взорвалась в центре иракского города Тикрите на улице Атыбба. В результате пострадали люди, есть погибшие.
«Два человека погибли, 15 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля рядом с рестораном в городе», — приводит РИА Новости слова своего источника в органах безопасности страны.
News.ru писал о теракте в иракской провинции Анбар. Взрыв прогремел на контрольно-пропускном пункте города Эль-Каим, который расположен в 400 км к северо-западу от Багдада. Тогда погибло больше 20 человек.
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