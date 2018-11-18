Заминированный автомобиль взорвался в Ираке

Машина с подложенной в неё бомбой взорвалась в центре иракского города Тикрите на улице Атыбба. В результате пострадали люди, есть погибшие.

«Два человека погибли, 15 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля рядом с рестораном в городе», — приводит РИА Новости слова своего источника в органах безопасности страны.

News.ru писал о теракте в иракской провинции Анбар. Взрыв прогремел на контрольно-пропускном пункте города Эль-Каим, который расположен в 400 км к северо-западу от Багдада. Тогда погибло больше 20 человек.