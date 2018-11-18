В Москве спасли провалившегося под лед мужчину

Сотрудники Росгвардии спасли провалившегося под лед мужчину в Москве

В субботу вечером на набережной Шитова на Черкизовском пруду под лед провалился мужчина.

Свидетели происшествия обратились к сотрудникам вневедомственной охраны, патрулировавшей участок неподалеку.

Росгвардейцы поспешили на помощь утопавшему. С помощью буксировочного троса они вытащили бедолагу из воды. Из-за переохлаждения мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Сотрудники вневедомственной охраны на руках донесли его до патрульного автомобиля и вызвали бригаду медиков.

— До приезда скорой помощи росгвардейцы согревали мужчину в салоне автомобиля, укутав его своими бушлатами, — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы столичной Росгвардии Яна Урсу.

Как выяснилось, 27-летний москвич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил на спор пробежать через пруд по льду. На середине водоема лед под ним не выдержал. Мужчина провалился и стал тонуть.

На данный момент жизни пострадавшего ничего не угрожает.