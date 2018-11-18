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Раскрыто имя подозреваемого в убийстве росгвардейца
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Раскрыто имя подозреваемого в убийстве росгвардейца в ночном клубе 

Рамблер 2 часа назад
Подозреваемый в убийстве росгвардейца в ночном клубе в Махачкале — бывший чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев. В ночь на воскресенье в ночном клубе «Best» возник конфликт, в ходе которого началась стрельба.
Спортсмен застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе
Как сообщает «Интерфакс», сотрудник Росгвардии, который находился не при исполнении, пытался пресечь конфликт, в итоге погиб на месте. Еще один пострадавший в конфликте находится в реанимации с ранением.
«По предварительным данным, к убийству сотрудника Росгвардии в Дагестане причастны три человека. Один из них — Шахбан Мачиев, в которого успел выстрелить росгвардеец, — находится в Республиканском ортопедо-травматологическом центре».
Два предполагаемых соучастника преступления с места происшествия уехали на автомобиле Lexus.
«Это два брата Якубовы — Магомед и Хаскил. Они зарегистрированы в селении Балахани Унцукульского района Дагестана. Один 1984 года рождения, второй — 1989», — сообщил источник агентства.
Оба неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов.
Объявлен план «Перехват».
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