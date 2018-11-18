Раскрыто имя подозреваемого в убийстве росгвардейца бойца

В убийстве сотрудника Росгвардии подозревают чемпиона мира по рукопашному бою

Правоохранители подозревают в убийстве сотрудника Росгвардии в Дагестане чемпиона мира по рукопашному бою Шахбана Мочиева, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

" [В убийстве] подозревается чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мочиев. Он в больнице, его опрашивают", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, уточнил он, "был третий участник конфликта, который также открыл стрельбу, эта информация проверяется".