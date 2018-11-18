Раскрыто имя подозреваемого в убийстве росгвардейца бойца

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В убийстве сотрудника Росгвардии подозревают чемпиона мира по рукопашному бою 

ТАСС 1 час назад
Правоохранители подозревают в убийстве сотрудника Росгвардии в Дагестане чемпиона мира по рукопашному бою Шахбана Мочиева, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
" [В убийстве] подозревается чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мочиев. Он в больнице, его опрашивают", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, уточнил он, "был третий участник конфликта, который также открыл стрельбу, эта информация проверяется".
Ранее сообщалось, что сотрудник Росгвардии убит в Махачкале при попытке пресечь групповой конфликт в одном из кафе города. Стрелявший находится в больнице в тяжелом состоянии, с ним работают следователи. Следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по статье "Убийство".
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