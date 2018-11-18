Побег из СССР: зачем грузинские «мажоры» угнали самолет

35 лет назад «золотая молодежь» попыталась угнать Ту-134 в Турцию

35 лет назад представителями грузинской «золотой молодежи» была предпринята одна из самых известных попыток угона самолета из СССР за границу. Атака с применением боевого оружия привела к многочисленным жертвам среди пассажиров и окончилась неудачей. В 2017 году по мотивам событий был снят фильм «Заложники». Многие углядели в картине стремление обелить террористов.

35 лет назад группа представителей влиятельных грузинских семей — так называемая «золотая молодежь» — предприняла попытку угона самолета Ту-134, выполнявшего рейс Тбилиси Ленинград с остановками в Батуми и Киеве. Захватчики, которых после совершенного ими поступка окрестили в советской прессе террористами, ставили своей целью побег за границу. Имея родителей из мира творческой богемы, многие из злоумышленников уже бывали в других странах и в принципе могли реализовать свой план менее экстравагантным путем. Однако, как было установлено на следствии, молодыми людьми двигала жажда славы.

Примером для них послужила история литовцев Бразинскасов, которые в 1970 году осуществили успешный угон самолета Ан-24 в Турцию

Подобные акции случались в СССР и раньше, однако неизменно оканчивались неудачей преступников. Так, в 1954 году членами экипажа была сорвана попытка угона Ли-2, следовавшего маршрутом Ленинград — Таллин , в Финляндию . В 1958-м атаке вновь подвергся самолет Эстонской объединенной авиационной эскадрильи, следовавший аналогичным маршрутом. В том же году два скрывавшихся от преследования бандита проникли на аэродром поселка Нижние Кресты в Якутии и попытались увести Ан-2 в США

В 1961 году трое молодых армян — актер, слесарь-инструментальщик и фарцовщик — попытались бежать на Як-12М в Турцию, где, будучи убежденными противниками советского строя, планировали рассказать о репрессиях. Инцидент окончился катастрофой воздушного судна. Один несостоявшийся угонщик погиб, по двум другим информацию засекретили, — их либо расстреляли, или же осудили на длительные сроки.

С 1964 по 1983 годы, не считая случая Бразинскасов, в Советском Союзе были зафиксированы 43 известных ЧП с попыткой угона самолета.

Инциденты приняли такую массовость, что с 1973-го угон стал квалифицироваться как самостоятельный вид преступления.

В одном только 1983-м, еще до рассматриваемого эпизода, состоялись три подобные попытки — в январе, мае и июле. Одна из них практически получилась: литовскому пилоту удалось перелететь на сельскохозяйственном Ан-2 на шведский остров Готланд, где он попросил политического убежища. Самолет, правда, власти Швеции вернули в СССР.

Чаще всего задачей советских угонщиков было посадить воздушное судно в одной из сопредельных стран — Финляндии или Турции. Это государство выбрали и грузины, рассчитывавшие напасть на экипаж в тот момент, когда самолет на подлете к Батуми окажется на самом близком расстоянии к турецкой границе.

В этот курортный город, по легенде, должны были отправиться в свадебное путешествие вступившие накануне в брак 21-летний сын известного кинорежиссера Михаила Кобахидзе — Герман и 19-летняя студентка третьего курса архитектурного факультета Академии художеств Тинатин Петвиашвили, отец которой был известным физиком и работал в Москве

Лидером заговора выступил художник киностудии «Грузия-фильм» Иосиф Церетели. В группу также входили ординатор кафедры госпитальной хирургии Тбилисского медицинского института Каха Ивериели, его брат Паата, студент Давид Микаберидзе и самый старший преступник — 32-летний безработный наркоман Григорий Табидзе, на которого остальные участники рассчитывали как на решительного и отчаянного человека. В процессе подготовки к атаке злоумышленники просмотрели учебный фильм «Набат», снятый в 1983 году в качестве инструкции для экипажа и пассажиров в том, как действовать при попытке захвата самолета.

Вероятно, члены банды могли знать и о результатах попыток своих «предшественников».

Как выяснили позже следователи, «золотую молодежь» заразил идеей угона самолета священник Теймураз Чихладзе, который намеревался спрятать оружие под своей рясой, но в последний момент не полетел с остальными. Зато преступникам удалось завербовать сотрудницу тбилисского аэропорта Анну Варсимашвили, которая гуляла на свадьбе Кобахидзе и Петвиашвили, а на следующий день не стала проверять багаж своих друзей — так террористы пронесли на борт два пистолета, два револьвера и ручные гранаты, которые, впрочем, вопреки мнению угонщиков оказались учебными.

В 15:43 18 ноября 1983 года Ту-134 вылетел из столицы Грузинской ССР. Изначально преступники готовились захватить Як-40, однако немногочисленных пассажиров рейса Тбилиси — Батуми было решено пересадить на рейс до Ленинграда. На момент нападения Ту-134 эксплуатировался «Аэрофлотом» на протяжении 10,5 лет.

Бандиты начали атаку в 16:13, когда, по их расчетам, самолет должен был находиться в наиболее приближенной к Турции точке. На самом же деле экипаж выполнял команду по возвращению в аэропорт из-за сильного ветра.

Взяв в заложники стюардессу Валентину Крутикову, угонщикам удалось ворваться в кабину пилотов. Началась стрельба, в результате которой погиб бортмеханик Анзор Чедия и получил тяжелые ранения, приведшие чуть позже к смерти, проверяющий Завен Шарбатян. Ответный огонь открыл 29-летний штурман Владимир Гасоян , который находился за шторкой и не был сразу обнаружен преступниками. Этот член экипажа застрелил наркомана Табидзе и тяжело ранил Церетели. Вооруженное сопротивление оказал и капитан воздушного корабля Ахматгер Гардапхадзе, попавший в братьев Ивериели.

«Мажоры» не ожидали силового ответа и после ранения своих товарищей растерялись. Штурману и командиру удалось отбить атаку и закрыть бронированную дверь.

Одновременно с событиями в кабине остальные участники нападения приступили к расправе над теми пассажирами, которые, на их взгляд, могли быть сотрудниками правоохранительных органов

Взбешенные потерей контроля над экипажем бандиты открыли беспорядочную стрельбу, ранив еще несколько человек. В 17:20 Гардапхадзе и Гасоян посадили лайнер в Тбилиси. В аэропорту был введен оперативный план «Набат». Самолет оцепили военные. Для контроля над проведением операции по освобождению заложников на место ЧП прибыл первый секретарь ЦК грузинской компартии Эдуард Шеварднадзе и другие руководители республики.

Обстановка накалялась. Один из пассажиров смог выбраться из самолета: он побежал по ВПП, отчаянно махая руками, из-за чего был принят за террориста. Военные открыли по нему огонь. Автоматные очереди прошлись и по фюзеляжу.

Чтобы убедить преступников сдаться, в аэропорт доставили их родителей. Однако переговоры не получились. Захватчики настаивали на дозаправке и вылете в Турцию, в противном случае угрожая расстреливать по заложнику каждые пять минут или взорвать весь самолет. В течение 14 часов пассажирам запрещалось есть, пить и пользоваться туалетом. Между тем у некоторых участников группы начали сдавать нервы. Понимая безвыходность ситуации и неминуемый арест, Микаберидзе покончил с собой.

Вечером из Москвы прилетели бойцы «Альфы» во главе с генералом Геннадием Зайцевым. Шеварднадзе категорически настаивал на штурме. Было решено, что одну группу поведет майор Михаил Головатов , вторую — лично генерал, который должен был на веревке подняться на нос самолета, залезть в кабину и, открыв дверь, выйти в салон. «Альфисты» залегли на крыльях Ту-134. Все ждали приказа к началу операции.

Чтобы дезориентировать преступников, перед штурмом выключили прожекторы, а затем бросили свето-шумовые гранаты. Команда атаковать террористов поступила в 6:55 19 ноября.

Группе Зайцева помешал труп террориста, заблокировавший дверь в кабину со стороны салона. Открыть ее удалось только с третьей попытки. Остальные бойцы уже проникли в самолет. Внезапно закричала женщина, в которой сначала не признали террористку. Прижимая к груди пакет с гранатами, Петвиашвили угрожала взорвать судно. «Альфисты» стремительно обезвредили студентку, сковав ее руки наручниками. Еще один бандит сидел неподалеку, прижимая руку к раненой шее. Третий лежал на полу и пытался притвориться мертвым, но его подвел дрогнувший под светом фонарика глаз. Оставшихся двоих взяли при попытке достать из чемодана гранаты.

Штурм длился, по разным данным, от четырех до восьми минут. Пострадавших при работе «альфистов» не оказалось. Всего же жертвами террористов стали пять человек — двое пилотов, бортпроводница и двое пассажиров. Еще десять человек получили ранения различной степени тяжести.

Разбирательства произошедшего длились девять месяцев. Главарь террористов Церетели умер в СИЗО при невыясненных обстоятельствах. Выживших после ранений братьев Ивериели, а также Кобахидзе и подбившего «мажоров» на угон священника Чихладзе приговорили к расстрелу. Президиум Верховного Совета Грузии отклонил их просьбу о помиловании. Противники Шеварднадзе позже обвиняли политика в чрезмерной жестокости. Якобы из-за срыва переговоров ему требовалось реабилитироваться перед Москвой решительными действиями. Сам Шеварднадзе не был доволен проведением операции и не любил вспоминать о ней в своих интервью.

Признанную пособницей бандитов дежурную аэропорта Варсимашвили осудили на три года условно, а Петвиашвили дали 14 лет. При установившемся после распада СССР режиме Звиада Гамсахурдия девушку амнистировали. По некоторым сведениям, сейчас она проживает на Кипре.

Оказавшим эффективное сопротивление командиру Гардапхадзе и штурману Гасояну были присвоены звания Героев СССР. Изрешеченный пулями Ту-134 списали.

В 2017 году состоялась премьера фильма «Заложники», снятого режиссером Резо Гигинеишвили по мотивам событий 18-19 ноября 1983 года. Картина вызвала неоднозначные отклики, в том числе, среди участников операции по освобождению. Так, бывший командир «Альфы» Головатов рассказывал о различиях между показанным в кино и произошедшим в реальной жизни.