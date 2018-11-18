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Скончался пострадавший при аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
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Скончался пострадавший при аварии с «Адмиралом Кузнецовым» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пострадавший в результате затопления плавдока в Кольском заливе, где шел ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», скончался в Мурманске. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«В ночь на воскресенье после резкого ухудшения состояния в городской больнице скончался пострадавший во время аварии на плавдоке пациент», — сказал собеседник агентства.
Ранее врачи оценивали состояние пострадавшего мужчины как стабильно тяжелое. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.
Ночью 30 октября на заводе в Мурманске в ходе плановых ремонтных работ крейсера «Адмирал Кузнецов» произошло аварийное затопление плавучего дока ПД-50, построенного в 1979 году. Представитель центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев назвал причиной происшествия отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу. Это произошло во время операции по спуску «Адмирала Кузнецова» на воду.
Изначально сообщалось о четырех пострадавших. Трое из них были госпитализированы с переохлаждением, у одного из них диагностировали травму брюшной полости. Еще один по-прежнему числится пропавшим без вести.
Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что соотносится с размерами Красной площади в Москве.
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