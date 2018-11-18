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Спортсмен застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе
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Чемпион мира по рукопашному бою застрелил лейтенанта Росгвардии 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
В Дагестане разыскивают мужчину, устроившего стрельбу в ночном клубе. В ходе инцидента пострадало два человека, один из которых умер на месте, второй находится в реанимации.
Стрелявший — чемпион мира по рукопашному бою, убитый — лейтенант Росгвардии, сообщает «Интерфакс».
В ночь на воскресенье в ночном клубе «Best» в городе Махачкале между нетрезвыми молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого один из них вытащил пистолет и начал стрелять в двоих своих обидчиков.
На место была вызвана скорая помощь, врачи констатировали смерть одного из раненых, второго госпитализировали в Республиканский ортопедо-травматологический центр в тяжелом состоянии.
Сейчас он находится в реанимации, он в сознании, его допрашивают следователи.
Убитый — лейтенант Росгвардии, который находился не при исполнении.
По данным информированного источника, устроивший стрельбу мужчина является чемпионом мира по рукопашному бою. Его личность установлена. Возбуждено уголовное дело. Убитый — лейтенант Росгвардии, который находился не при исполнении.
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