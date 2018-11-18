Спортсмен застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе

Чемпион мира по рукопашному бою застрелил лейтенанта Росгвардии

Дагестане разыскивают мужчину, устроившего стрельбу в ночном клубе. В ходе инцидента пострадало два человека, один из которых умер на месте, второй находится в реанимации.

«Интерфакс». Стрелявший — чемпион мира по рукопашному бою, убитый — лейтенант Росгвардии, сообщает

В ночь на воскресенье в ночном клубе «Best» в городе Махачкале между нетрезвыми молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого один из них вытащил пистолет и начал стрелять в двоих своих обидчиков.

На место была вызвана скорая помощь, врачи констатировали смерть одного из раненых, второго госпитализировали в Республиканский ортопедо-травматологический центр в тяжелом состоянии.

Сейчас он находится в реанимации, он в сознании, его допрашивают следователи.

Убитый — лейтенант Росгвардии, который находился не при исполнении.

По данным информированного источника, устроивший стрельбу мужчина является чемпионом мира по рукопашному бою. Его личность установлена. Возбуждено уголовное дело. Убитый — лейтенант Росгвардии, который находился не при исполнении.