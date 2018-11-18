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СК возбудил дело по факту взрыва у КПП в Чечне
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СК возбудил дело по факту взрыва у КПП в Чечне 

RT на русском + ещё 7 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по факту взрыва у КПП в Старопромысловском районе Грозного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК России по Чеченской Республике.
«Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», — рассказал собеседник агентства.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
17 ноября сообщалось, что 25-летняя женщина привела в действие взрывное устройство у КПП в Чечне.
В результате ЧП никто не пострадал.
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