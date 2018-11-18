СК возбудил дело по факту взрыва у КПП в Чечне

Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по факту взрыва у КПП в Старопромысловском районе Грозного . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК России по Чеченской Республике.

«Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

17 ноября сообщалось, что 25-летняя женщина привела в действие взрывное устройство у КПП в Чечне.

В результате ЧП никто не пострадал.