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В Австралии пловец умер после укола ската
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В Австралии пловец умер после укола ската 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Как сообщает ABC News, инцидент произошёл недалеко от Хобарта на острове Тасмания.
Отмечается, что мужчина плавал один недалеко от берега в то время как скат уколол его в низ живота.
Друзья достали пловца из воды, однако спасти его не удалось.
В 2006 году на съёмках телепередачи «Ocean's Deadliest», получив смертельный удар ската-хвостокола в область сердца, погиб австралийский телеведущий Стив Ирвин по прозвищу «Охотник за крокодилами».
Ранее сообщалось, что у островов Уитсанди на северо-востоке Австралии акула напала на женщину.
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