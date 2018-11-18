В Австралии пловец умер после укола ската 

Как сообщает ABC News, инцидент произошёл недалеко от Хобарта на острове Тасмания.
Отмечается, что мужчина плавал один недалеко от берега в то время как скат уколол его в низ живота.
Друзья достали пловца из воды, однако спасти его не удалось.
В 2006 году на съёмках телепередачи «Ocean's Deadliest», получив смертельный удар ската-хвостокола в область сердца, погиб австралийский телеведущий Стив Ирвин по прозвищу «Охотник за крокодилами».
Ранее сообщалось, что у островов Уитсанди на северо-востоке Австралии акула напала на женщину.