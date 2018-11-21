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Таксист в Москве жестоко избил пассажирку за шутку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пострадавшая заявила, что водитель такси сломан ей нос и ногу из-за шутки о купленных правах.
Мужчину разыскивают полицейские после того, как потерпевшая заявила о происшедшем. Злоумышленник отключил телефон и бросил арендованную машину, сообщает «Московский комсомолец».
Потерпевшая, 37-летняя Ольга, заявила изданию, что инцидент произошел в ночь на 18 ноября, она вызвала такси через агрегатор после встречи с подругой, они вместе ждали машину у подъезда. Прибывший водитель проехал чуть дальше и потом долго не мог развернуться в узком дворе на улице Алексея Дикого.
«Когда он все же подъехал, я пошутила, что там смогу совершить маневр даже я, и намекнула, что водитель, наверное, купил свои права. На это шофер отреагировал очень резко и сказал, что никуда нас не повезет. Мы с подругой сели в машину и ответили, что деньги за поездку с нас все равно снимут, поэтому мы все же хотим воспользоваться услугой», — сообщила женщина, добавив, что водитель отвез пассажирок в соседний двор, после чего открыл пассажирскую дверь и буквально выволок Ольгу за руку на улицу.
«Я упала лицом на асфальт, а мужчина начал бить меня ногами. Подруга пыталась остановить его, но он продолжал прыгать по мне. После этого он сел в машину и уехал», — отметила пострадавшая.
Врачи зафиксировали множественные ссадины и ушибы, у пострадавшей сломаны нога и нос.
В МВД сообщили, что водителем оказался 46-летний уроженец Воронежской области по имени Сергей. Мужчина не зарегистрирован в Москве, а после произошедшего — скрылся в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы таксист напал на пешехода с ножом.
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МВД , Московский комсомолец , Происшествия , В мире , Общество , СНГ , Москва
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