Согнали все машины: вертолет сел в метель на свет фар, чтобы спасти ребенка на Чукотке

Годовалому малышу потребовалась срочная операция, для чего в поселок был вызван вертолет санавиации.

Пятикопеечная монета всполошила жителей целого поселка на Чукотке. Монетку проглотил годовалый ребенок, после чего малыш начал задыхаться. Для того, чтобы срочно доставить мальчика в больницу Анадыря за 300 километров от населенного пункта, потребовалось вызвать вертолет санавиции.

Приземлиться машине в условиях метели и полярной ночи помогли жители поселка, которые подогнали на поле свои автомобили и квадроциклы и, включив фары, указали на место для посадки.

Пилоты благополучно доставили мальчика с его мамой в больницу. Там ребенка уже прооперировали, достав монетку из трахеи. Мальчик почти здоров и готовится к выписке.