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Согнали все машины: вертолет сел в метель на свет фар, чтобы спасти ребенка на Чукотке 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: МЧС РФ
Годовалому малышу потребовалась срочная операция, для чего в поселок был вызван вертолет санавиации.
Пятикопеечная монета всполошила жителей целого поселка на Чукотке. Монетку проглотил годовалый ребенок, после чего малыш начал задыхаться. Для того, чтобы срочно доставить мальчика в больницу Анадыря за 300 километров от населенного пункта, потребовалось вызвать вертолет санавиции.
Приземлиться машине в условиях метели и полярной ночи помогли жители поселка, которые подогнали на поле свои автомобили и квадроциклы и, включив фары, указали на место для посадки.
Пилоты благополучно доставили мальчика с его мамой в больницу. Там ребенка уже прооперировали, достав монетку из трахеи. Мальчик почти здоров и готовится к выписке.
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