Найдена записка смертницы, устроившей взрыв в Грозном

У смертницы, устроившей взрыв в Грозном, нашли записку с обращением к Аллаху. Фото записки опубликовано в Telegram-канале «Работаем, Брат!».
На листке в клетку девушка от руки написала фразу «Аллах, прости меня» и повторила просьбу 21 раз.
@rabotaem_brat
Помимо записки в сети появились документы, предположительно принадлежащие смертнице. Два заграничных и один российский паспорт выданы на имя Спиридоновой Карины Омаровны. Девушка родилась в 1993 году в Адыгее, в качестве места регистрации указан поселок Березинский Челябинской области. Ранее сообщалось, что смертница проживала в Дагестане и находилась под наблюдением республиканского центра по противодействию экстремизму.
Самоподрыв произошел 17 ноября на окраине Старопромысловского района города. Полицейские заметили у КПП неадекватно ведущую себя девушку и попросили ее остановиться для проверки документов, но девушка двинулась еще быстрее. Сотрудникам МВД пришлось сделать предупредительный выстрел, после чего смертница активировала бомбу. Момент взрыва попал на видео. Других погибших и пострадавших нет.