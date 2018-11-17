Найдена записка смертницы, устроившей взрыв в Грозном

Смертница попросила прощения у Аллаха перед взрывом в Грозном

У смертницы, устроившей взрыв в Грозном , нашли записку с обращением к Аллаху. Фото записки опубликовано в Telegram-канале «Работаем, Брат!».

На листке в клетку девушка от руки написала фразу «Аллах, прости меня» и повторила просьбу 21 раз.

@rabotaem_brat

Помимо записки в сети появились документы, предположительно принадлежащие смертнице. Два заграничных и один российский паспорт выданы на имя Спиридоновой Карины Омаровны. Девушка родилась в 1993 году в Адыгее, в качестве места регистрации указан поселок Березинский Челябинской области. Ранее сообщалось, что смертница проживала в Дагестане и находилась под наблюдением республиканского центра по противодействию экстремизму.