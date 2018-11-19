В Москве трагически погибла годовалая девочка

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Годовалый ребенок сварил себя заживо в столичной квартире 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Годовалая девочка утонула в горячей ванной, оставшись без присмотра родителей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.
Инцидент произошел вечером 17 ноября в квартире на востоке Москвы. Во время водных процедур мать оставила ребенка без присмотра, а, вернувшись в ванную, обнаружила девочку утонувшей.
Прибывшие медики нашли на теле утонувшего ребенка многочисленные ожоги. Выяснилось, что, пока мать отсутствовала, девочка выкрутила кран с горячей водой и, обварившись, утонула.
По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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