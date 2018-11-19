В Москве трагически погибла годовалая девочка

Годовалый ребенок сварил себя заживо в столичной квартире

Годовалая девочка утонула в горячей ванной, оставшись без присмотра родителей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах Москвы

Инцидент произошел вечером 17 ноября в квартире на востоке Москвы. Во время водных процедур мать оставила ребенка без присмотра, а, вернувшись в ванную, обнаружила девочку утонувшей.

Прибывшие медики нашли на теле утонувшего ребенка многочисленные ожоги. Выяснилось, что, пока мать отсутствовала, девочка выкрутила кран с горячей водой и, обварившись, утонула.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.