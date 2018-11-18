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Ейского священника сослали в монастырь за харассмент
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Ейского священника сослали в монастырь за харассмент 

Газета.Ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: Reuters
Настоятеля храма апостола Иоанна Богослова станицы Кущевской Краснодарского края освободили от занимаемых должностей и отправили на семь лет в монастырь "за поведение, порочащее священный сан и вносящее соблазн в среду верующих". Об этом говорится на сайте Ейской епархии.
Как отмечается, решение было принято на заседании епархиального совета Епархиального управления Ейской епархии по результатам внутреннего расследования.
По данным пресс-службы, о церковном правонарушении игумена Юрия (в миру — Пальчикова) сообщил 20-летний алтарник этого храма Даниил Федотов. Дисциплинарная комиссия освободила Пальчикова от поста настоятеля, запретила ему на семь лет проводить священнослужения, а на время запрета отправила его нести послушание в Свято-Духов мужской монастырь.
Ранее иерей Георгий Максимов рассказал в своем видеоблоге, что Федотов получал от Пальчикова сообщения гомосексуального характера, в которых настоятель признавался в любви молодому человеку. Блогер утверждает, что Пальчиков приставал не только к Федотову, однако доказательств не привел.
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