«Клочья одни валяются»: видео с места взрыва в Грозном

Опубликовано видео с места подрыва смертницы в Грозном

«Там мясо. Там смотри вон клочья одни валяются», — говорит один из мужчин на видео. «Значит, все», — отвечает другой. Оба находятся в машине, из которой велась съемка.

Взрыв произошел в Старопромысловском районе Грозного, около 21-го контрольно-пропускного пункта. До него женщина, чья личность не установлена, не дошла буквально 75 метров. Пострадавших в результате взрыва нет.

Как сообщил «Интерфаксу» врио главы МВД Чечни Апти Алаудинов, девушку заметили стражи порядка, она вела себя неадекватно. Сотрудники МВД обратили на это внимание, остановили ее и попросили предъявить документы.