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«Клочья одни валяются»: видео с места взрыва в Грозном
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Опубликовано видео с места подрыва смертницы в Грозном 

Рамблер 1 час назад
Телеканал 360 опубликовал видео с места, где женщина устроила самоподрыв в Грозном.
«Там мясо. Там смотри вон клочья одни валяются», — говорит один из мужчин на видео. «Значит, все», — отвечает другой. Оба находятся в машине, из которой велась съемка.
Взрыв произошел в Старопромысловском районе Грозного, около 21-го контрольно-пропускного пункта. До него женщина, чья личность не установлена, не дошла буквально 75 метров. Пострадавших в результате взрыва нет.
Смертница подорвалась в Грозном
Как сообщил «Интерфаксу» врио главы МВД Чечни Апти Алаудинов, девушку заметили стражи порядка, она вела себя неадекватно. Сотрудники МВД обратили на это внимание, остановили ее и попросили предъявить документы.
«Не выполняя это требование, женщина устремилась к посту, в этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство. Был произведен предупредительный выстрел. Девушка осуществила самоподрыв», — сообщил Апти Алаудинов.
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