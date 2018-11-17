Смертница подорвалась в Грозном

Женщина совершила самоподрыв в Старопромысловском районе Грозного. ЧП случилось у 21 КПП. До самого контрольно-пропускного пункта смертница не дошла всего 75 метров, сообщили в ГУ МВД по Чеченской Республике.

Личность погибшей не установлена. По словам дежурного, она находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму. Среди правоохранителей и мирного населения жертв и пострадавших нет, информирует телеканал «360».

Ранее News.ru сообщал, что суд вынес приговор за теракт в аэропорту Стамбула. Фигурантам дела дали пожизненные сроки. Нападение на терминалы стамбульского аэропорта имени Ататюрка было совершено летом 2016 года. Трое боевиков открыли огонь по людям, потом подорвали бомбы. В результате погибли 45 человек и более 160 были ранены.