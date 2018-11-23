Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ сообщила о пытках пациентов в реабилитационных центрах Саратова 

ТАСС + ещё 10 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники УФСБ выявили два реабилитационных центра для алко— и наркозависимых в Саратове, где насильно удерживали и пытали более 40 человек. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба УФСБ региона.
"В реабилитационных центрах "Начало" и "Решение" обнаружены более 40 человек, в том числе несовершеннолетних, удерживаемых против их воли", — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что пациентов не столько лечили, сколько издевались над ними. По данным УФСБ, их лишали пищи, медикаментов и сна. А за невыполнение требований пациентов ждало наказание, "граничащее с пытками".
"Установлено, что реабилитация осуществлялась по американской программе "12 шагов", стоимость нахождения реабилитантов в центрах составляла от 60 до 70 тыс. рублей в месяц, средняя продолжительность курса составляла шесть месяцев", — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что следственный комитет возбудил дело по статье 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы двух и более лиц"). По данным следствия, группа людей незаконно лишила свободы несколько человек и удерживала их в одном из домов в Саратове. Потерпевшие не могли покинуть помещение и общаться с посторонними.
ТАСС: последние новости
Защита двух подозреваемых в изнасиловании экс-полицейских Башкирии заявила об их алиби Полиция считает, что "Новичком" из флакона в Солсбери можно было отравить тысячи человек Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей
Комментарии
ФСБ , СКР , Происшествия , Общество , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва отреагировала на появление С-300 в Донбассе445
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году76
СК прокомментировал «алиби» уфимских насильников139
Балканы толкают к новой войне30
В московском метро произошел сбой16
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:21
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
01:02
Сбивший человека лайнер попал на видео
Происшествия
00:26
Знаменитый повар-мем покормил Кадырова с ножа
Политика
01:01
Россиянин вступил в схватку с северным ветром
Общество
04:26
СК прокомментировал «алиби» уфимских насильников
Происшествия Криминал
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
02:49
В Британии оценили силу «Новичка»
Происшествия В мире
01:07
Москва отреагировала на появление С-300 в Донбассе
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение