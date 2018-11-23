ФСБ сообщила о пытках пациентов в реабилитационных центрах Саратова

Сотрудники УФСБ выявили два реабилитационных центра для алко— и наркозависимых в Саратове , где насильно удерживали и пытали более 40 человек. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба УФСБ региона.

"В реабилитационных центрах "Начало" и "Решение" обнаружены более 40 человек, в том числе несовершеннолетних, удерживаемых против их воли", — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что пациентов не столько лечили, сколько издевались над ними. По данным УФСБ, их лишали пищи, медикаментов и сна. А за невыполнение требований пациентов ждало наказание, "граничащее с пытками".

"Установлено, что реабилитация осуществлялась по американской программе "12 шагов", стоимость нахождения реабилитантов в центрах составляла от 60 до 70 тыс. рублей в месяц, средняя продолжительность курса составляла шесть месяцев", — добавили в ведомстве.