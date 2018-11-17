В США один охотник застрелил другого, приняв за оленя

Охотник в американском штате Мичиган случайно застрелил человека, охотившегося неподалеку, приняв его за оленя, сообщает телеканал KOMO-TV со ссылкой на управление природными ресурсами штата (DNR).

Инцидент произошел днем в четверг по местному времени, однако СМИ сообщили о нем днем позже. Стрельбу открыл 45-летний житель города Гейлорд , его имя не называется. Случайной жертвой инцидента стал 38-летний житель города Санфорд Джастин Бойтел. На место происшествия прибыли сотрудники управления, полицейские и представители местной администрации.

"Предварительное расследование показало, что г-н Бойтел охотился на оленей на частной территории и, предположительно, был застрелен другим человеком, который охотился неподалеку", — заявил представитель управления по природным ресурсам Джеймс Горно. По его словам, мужчины охотились отдельно друг от друга и, по предварительной информации, не были знакомы.

Инцидент произошел, когда в штате официально стартовала охота на оленей. Власти просят охотников соблюдать определенные правила безопасности, чтобы избежать происшествий.

За последние месяцы это не первый скандал, связанный с невнимательностью охотников. В начале ноября сообщалось, что участники охоты на кабанов во Франции по ошибке обстреляли жилой дом, в другом случае охотник по ошибке тяжело ранил свою супругу. Также в отдельных инцидентах погибли двое велосипедистов, один из которых оказался британским подданным. Все эти случаи произошли во Франции.