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В Петербурге канатоходец прошел между двумя высотками
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Опасный трюк: в Петербурге канатоходец прошел между двумя высотками 

ТК «Звезда» 1 час назад
Интернет-пользователи восхитились ловкостью и талантом мужчины, решившего пройти по канату между двумя 25-этажными зданиями.
В Санкт-Петербурге местный житель решил выполнить опаснейший трюк и пройти по канату между двумя многоэтажками.
Инцидент произошел в Выборгском районе города, в жилом комплексе «Живой родник». Трюк экстремала местные жители сняли на видео, после чего запись появилась в Сети.
На кадрах видно, что внизу мужчину поджидала машина пожарных. Однако, судя по кадрам, помощь специалистов не понадобилась: мужчина без страховки преодолел половину пути между двумя 25-этажными зданиями.
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