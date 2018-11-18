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В Якутии восемь оленеводов унесло на льдине в море
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В Якутии восемь оленеводов унесло на льдине в море 

Газета.Ru + ещё 16 9 часов назад
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
От острова Большой Ляховский в Якутии оторвало и унесло в море Лаптевых льдину, на которой находятся восемь человек. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главка МЧС России по региону.
Сообщается, что на их поиски из аэропорта города Якутска вылетел вертолет.
По данным пресс-службы, воздушное судно сможет оказаться на месте поиска через семь часов.
"С оленеводами поддерживается регулярная связь. В крайнем своем сообщении, они указали, что состояние всех восьмерых человек удовлетворительное", — сообщили в МЧС.
Сообщение об отколовшейся льдине с людьми поступило спасателям вчера, 17 ноября.
Ранее сообщалось, что на Ямале откололась льдина с рыбаками.
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