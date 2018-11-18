В Якутии восемь оленеводов унесло на льдине в море

От острова Большой Ляховский в Якутии оторвало и унесло в море Лаптевых льдину, на которой находятся восемь человек. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главка МЧС России по региону.

Сообщается, что на их поиски из аэропорта города Якутска вылетел вертолет.

По данным пресс-службы, воздушное судно сможет оказаться на месте поиска через семь часов.

"С оленеводами поддерживается регулярная связь. В крайнем своем сообщении, они указали, что состояние всех восьмерых человек удовлетворительное", — сообщили в МЧС.

Сообщение об отколовшейся льдине с людьми поступило спасателям вчера, 17 ноября.

Ранее сообщалось, что на Ямале откололась льдина с рыбаками.