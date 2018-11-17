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Минэнерго сделало заявление по пожару на НПЗ в Москве
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Минэнерго: угрозы населению и экологии из-за пожара на НПЗ в Москве нет 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Угрозы населению и экологии из-за возгорания на НПЗ в Москве отсутствуют, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
В Москве горит НПЗ
"Семнадцатого ноября в 07.50 в городе Москва на нефтеперерабатывающем заводе АО "Газпромнефть-МНПЗ" (ДЗО ПАО "Газпром нефть") произошло возгорание установки крекинга. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Угрозы населению и экологии отсутствуют", — говорится в справке-докладе.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что два очага горения зафиксированы на Московском НПЗ в Капотне, происходит факельное горение высотой свыше 10 метров.
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