В Москве арестован бывший депутат Леонид Маевский

Маевский обвиняется в вымогательстве 37,5 млн долларов за нераспространение порочащей информации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Экс-депутат был задержан 14 ноября. По данным следствия, Маевский по предварительному сговору с неустановленными лицами с 31 октября по 8 ноября 2018 года в Москве требовал от потерпевших не менее $37,5 млн В случае отказа он обещал распространить сведения, порочащие потерпевших.

Заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Адвокаты Маевского просили закрыть процесс от СМИ на основании того, что при рассмотрении дела «могут быть затронуты интересы безопасности государства».