Ещё
В Москве арестован бывший депутат Леонид Маевский
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опубликовано последнее сообщение Осина
Опубликовано последнее сообщение Осина

В Москве арестован бывший депутат Леонид Маевский 

Рамблер + ещё 1 16 ноября 2018
Фото: ТАСС
Тверской суд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского по обвинению в вымогательстве, передает «Интерфакс».
Маевский обвиняется в вымогательстве 37,5 млн долларов за нераспространение порочащей информации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Экс-депутат был задержан 14 ноября. По данным следствия, Маевский по предварительному сговору с неустановленными лицами с 31 октября по 8 ноября 2018 года в Москве требовал от потерпевших не менее $37,5 млн В случае отказа он обещал распространить сведения, порочащие потерпевших.
Заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме.
Адвокаты Маевского просили закрыть процесс от СМИ на основании того, что при рассмотрении дела «могут быть затронуты интересы безопасности государства».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не может передвигаться»: травма Януковича оказалась серьезной199
Опубликовано последнее сообщение Осина40
Спортсмен застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе450
Янукович госпитализирован с серьезными травмами911
ЧП в Подмосковье: погибли двое мужчин28
Видео
00:30
«Не может передвигаться»: травма Януковича оказалась серьезной
Происшествия
00:30
Янукович госпитализирован с серьезными травмами
Украина Происшествия
00:52
Дочь Задорнова жестко ответила «музам» отца
Шоу-бизнес Происшествия
00:16
Раскрыто имя подозреваемого в убийстве росгвардейца бойца
Происшествия
03:21
Побег из СССР: зачем грузинские «мажоры» угнали самолет
Происшествия Статьи
00:57
Захарова напомнила Западу о Донбассе
Политика
03:20
Танк по эскизам Леонардо да Винчи собрали в Белоруссии
Оружие Армия
00:58
Опубликованы кадры визита Путина в Печерский монастырь
Политика
00:59
Данко: только у Наташи могла родиться такая Агата
Шоу-бизнес
00:30
Доигрался: Янукович был госпитализирован в Москве
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение