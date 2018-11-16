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Мигрант в Мытищах изнасиловал женщину-инвалида
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Мигрант в Мытищах изнасиловал женщину-инвалида и ранил ее заступника-дагестанца 

Деловая газета «Взгляд» 16 ноября 2018
Фото: РИА Новости
В Мытищах пьяный гражданин Киргизии изнасиловал 56-летнюю женщину-инвалида. За нее пытался заступиться прохожий, но получил ножевое ранение в грудь.
Инцидент произошел в ночь на 16 ноября у дома на Новомытищинском проспекте. Подозреваемый 38-летний мигрант из Киргизии, находясь в нетрезвом состоянии, напал на 56-летнюю женщину, которая передвигалась на костылях, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.
«Проходившие мимо мужчины, услышав крики потерпевшей о помощи, потребовали прекратить противоправные действия. Злоумышленник попытался скрыться, однако одному из мужчин удалось его догнать», — отметил источник.
По данным «Московского комсомольца» за женщину вступились трое дагестанцев.
Убегая от преследования, подозреваемый нанес мужчине проникающие ножевое ранение грудной клетки, пострадавший госпитализирован.
Напомним, в Сети появилось видео спасения 10-летней девочки от насильника под Красноярском.
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