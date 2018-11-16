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В Испании судят активисток Femen
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В Испании судят активисток Femen, приковавших себя в соборе Альмудена 

РИА Новости + ещё 1 16 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Суд над активистками движения Femen состоялся в пятницу в Мадриде.
Две полуобнаженные девушки приковали себя к кресту в кафедральном соборе Альмудена в июне 2014 года. На их телах были написано "Алтарь для аборта", а сами они выкрикивали: "Аборт незаконен — захватим алтарь".
Судебный иск подала Испанская ассоциация христианских адвокатов. Девушек обвиняют в провокации и оскорблении чувств представителей религиозной конфессии.
Сами они обвинения отрицают, заявляя о "мирном и символическом характере" своей акции, и что не собирались оскорбить ничьих чувств. Кроме того, по их словам, в момент акции в помещении не находились молящиеся, а "только уборщица". Кроме того, они утверждают, что приковали себя цепями ни к самому кресту, а к железным деталям, которыми он скреплен.
Ассоциация адвокатов требует приговорить девушек к двум годам заключения, прокуратура — к девяти месяцам.
Приговоры до двух лет заключения отбываются в Испании условно.
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