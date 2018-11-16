В Уфе в больнице обрушилось потолочное покрытие

В коридоре реанимационного отделения уфимской больницы обрушилось потолочное покрытие из-за разрыва трубки кислородной магистрали, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, в пятницу спасателям поступило сообщение о хлопке в отдельном помещении городской клинической больницы №21 города Уфы , где проводилась техническая проверка кислородной магистрали. На место происшествия оперативно были направлены 38 спасателей и 14 единиц техники, а также полицейские, сотрудники газовой службы и бригады скорой медицинской помощи.