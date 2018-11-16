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В Уфе в больнице обрушилось потолочное покрытие
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В Уфе в больнице обрушилось потолочное покрытие 

РИА Новости + ещё 4 16 ноября 2018
Фото: РИА Новости
В коридоре реанимационного отделения уфимской больницы обрушилось потолочное покрытие из-за разрыва трубки кислородной магистрали, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, в пятницу спасателям поступило сообщение о хлопке в отдельном помещении городской клинической больницы №21 города Уфы, где проводилась техническая проверка кислородной магистрали. На место происшествия оперативно были направлены 38 спасателей и 14 единиц техники, а также полицейские, сотрудники газовой службы и бригады скорой медицинской помощи.
"По прибытию установлено, что в результате технического обслуживания кислородной магистрали в коридоре реанимационного отделения на первом этаже больницы произошел разрыв трубки диаметром три сантиметра без последующего горения. В результате разрыва произошло обрушение потолочного покрытия на общей площади 50 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, разрушения здания нет. Эвакуация не проводилась", — говорится в сообщении башкирского МЧС.
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