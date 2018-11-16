Астахов прокомментировал свое задержание в Мюнхене

У Астахова нет претензий к таможенникам аэропорта в Мюнхене

В эфире НСН адвокат рассказал об инциденте на таможне при прохождении паспортного контроля.

Семья адвоката Павла Астахова благополучно прошла паспортный контроль в аэропорту Мюнхена . Об этом в эфире НСН заявил сам правозащитник.

Как сообщалось ранее, у Астахова после прилета в международный аэропорт Мюнхена из Москвы возникли трудности с документами при прохождении контроля.

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«Мы приехали на день рождения Димы Диброва. Не в сам Мюнхен, а чуть дальше, в горы. У меня просто в распечатанном виде не было резервации отеля. Попросили показать резервацию отеля. Переслали и через пять минут показали», — рассказал в эфире НСН адвокат.

По его словам, раньше он не сталкивался с подобными требованиями таможенников. «Обычно мы много путешествуем и как-то везде все спокойно. А в Баварии какие-то свои правила, что в бумажном виде надо показать резервацию отеля. Они говорят: „Нас не интересует ни Берлин, ни другие страны“», — уточнил Павел Астахов.