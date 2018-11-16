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Астахов прокомментировал свое задержание в Мюнхене
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У Астахова нет претензий к таможенникам аэропорта в Мюнхене 

Национальная Служба Новостей 16 ноября 2018
Фото: nsn.fm
В эфире НСН адвокат рассказал об инциденте на таможне при прохождении паспортного контроля.
Семья адвоката Павла Астахова благополучно прошла паспортный контроль в аэропорту Мюнхена. Об этом в эфире НСН заявил сам правозащитник.
Как сообщалось ранее, у Астахова после прилета в международный аэропорт Мюнхена из Москвы возникли трудности с документами при прохождении контроля.
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«Мы приехали на день рождения Димы Диброва. Не в сам Мюнхен, а чуть дальше, в горы. У меня просто в распечатанном виде не было резервации отеля. Попросили показать резервацию отеля. Переслали и через пять минут показали», — рассказал в эфире НСН адвокат.
По его словам, раньше он не сталкивался с подобными требованиями таможенников. «Обычно мы много путешествуем и как-то везде все спокойно. А в Баварии какие-то свои правила, что в бумажном виде надо показать резервацию отеля. Они говорят: „Нас не интересует ни Берлин, ни другие страны“», — уточнил Павел Астахов.
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