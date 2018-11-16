Самолеты едва не столкнулись над Москвой

Над Москвой едва не столкнулись два пассажирских самолета. Об этом стало известно РЕН ТВ

По данным Пятого канала, лайнеры принадлежат авиакомпаниям «Сибирь» и «Азербайджанские авиалинии». Около 18:00 экипаж самолета «Сибири» Embraer E-170 доложил диспетчерам «Домодедово» о срабатывании на борту системы предупреждения столкновений.

Сотрудники аэропорта сообщили пилотам, что на пути их следования находится азербайджанский «Аэробус А319». Азербайджанский лайнер пытался приземлиться во «Внуково».

Диспетчеры отдали необходимые распоряжения и столкновения самолетов удалось избежать. Все остальные обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.