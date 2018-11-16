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Самолеты едва не столкнулись над Москвой
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Самолеты едва не столкнулись над Москвой 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Над Москвой едва не столкнулись два пассажирских самолета. Об этом стало известно РЕН ТВ.
По информации канала, инцидент произошел накануне вечером. Один из самолетов летел из аэропорта «Домодедово» в Пензу, а второй — из Баку во «Внуково».
По данным Пятого канала, лайнеры принадлежат авиакомпаниям «Сибирь» и «Азербайджанские авиалинии». Около 18:00 экипаж самолета «Сибири» Embraer E-170 доложил диспетчерам «Домодедово» о срабатывании на борту системы предупреждения столкновений.
Сотрудники аэропорта сообщили пилотам, что на пути их следования находится азербайджанский «Аэробус А319». Азербайджанский лайнер пытался приземлиться во «Внуково».
Диспетчеры отдали необходимые распоряжения и столкновения самолетов удалось избежать. Все остальные обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
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