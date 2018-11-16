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Обезьяна украла и загрызла новорожденного
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Германия уходит из-под контроля

Обезьяна украла и загрызла новорожденного 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Umer Asif / ZumaPress / Globallookpress.com
В индийском городе Агра, штат Уттар-Прадеш, обезьяна похитила и убила младенца. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Животное проникло в дом и вырвало 12-дневного мальчика у матери, которая кормила его грудью. Женщина бросилась за ним, к ней присоединились другие родственники и соседи. Они пытались приманить обезьяну едой, но та забралась на крышу и убежала.
Когда ребенка нашли на крыше соседнего дома, он был уже мертв. «Обезьяна укусила голову младенца и бросила его, когда люди погнались за ней с палками и стали швырять камни, — рассказывает сотрудник полиции. — Окровавленного ребенка доставили в больницу, где констатировали его смерть». Родители отвезли тело сына в другую клинику, но врачи лишь подтвердили первоначальное заключение.
В апреле сообщалось, что в индийской деревне Банки, штат Орисса, обезьяна стащила ребенка и утопила его в колодце. Мать ребенка утверждала, что забравшийся в дом макак-резус схватил новорожденного, который спал под москитной сеткой. Затем животное быстро забралось на крышу и скрылось из виду.
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