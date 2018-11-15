Стало известно содержание переписок керченского стрелка

Керченский убийца Владислав Росляков вел себя в Сети максимально осторожно, пишет «Московский комсомолец».

Изданию удалось восстановить переписки Рослякова в соцсетях за последние полгода, однако ничего криминального журналисты обнаружить не смогли.

В марте 2018 года Росляков писал в группе «Мир маньяков и убийц»:

«Таких, как я, еще пару миллионов только в этой социальной сети. Отвечу сразу — у меня эмпатия ниже плинтуса. Думаю, что я полупсихопат. Меня мало интересует общение с себе подобными. Все чувства — ложь, обман и херня. Их стоит скрывать от самого себя. А еще, одни придурки вокруг, и мысли есть — их всех перестрелять. Но убивать людей плохо. Я выразил лишь субъективное мнение и не призываю никого убивать».

В телефоне Рослякова обнаружился лишь один подозрительный номер. К этому номеру прикреплена страница в социальной сети под ником Александр, а на ней отображены материалы националистического толка. К этой же странице ранее был прикреплен украинский телефонный номер, к которому прикреплена страница некоего Ивана. Он занимается боксом, а в списке интересных страниц у него также множество националистических пабликов.

По мнению издания, Росляков мог стать жертвой виртуальной вербовки. Среди его архивных документов нашелся журнал — инструкция националистического толка, где говорится, что нельзя быть слишком заметными, нельзя распространяться о своих пристрастиях, нужно быть хорошо подготовленным физически, не употреблять алкоголь и наркотики и прочее. Кроме того, там же даются конкретные инструкции по убийству всех, кто по разным причинам не соответствует образу «представителя идеального общества».

17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и стрельба, погиб 21 человек, около 50 получили ранения. Нападавший, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков, покончил с собой.