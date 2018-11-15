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Индиец снялся с коброй на плечах и умер
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Индиец снялся с коброй на плечах и умер 

Lenta.ru 2 часа назад
В Индии мужчина попытался сделать эффектные кадры с коброй на плечах и скончался от ее укуса. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в деревне Суллурпета, штат Андхра-Прадеш на юго-востоке страны. 24-летний Дж Джагадиш (Ch Jagadish) зашел к 50-летнему заклинателю змей Гурунадхамаму Рамишу (Gurunadham Ramesh) и решил сфотографироваться с его коброй. Происходящее снимал на видео друг молодого индийца.
На ролике заклинатель змей вручает Джагадишу рептилию, и тот кладет ее себе на плечи, придерживая за голову. Индиец попросил друга сфотографировать его, когда кобра укусила его в руку. Очевидцы вызвали скорую, мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.
Заклинатель змей Рамиш немедленно покинул место происшествия. По словам местных жителей, он уверял клиентов, что у него есть противоядие.
Полицейские отметили, что заклинатель змей вырвал клыки у кобры и откачал из нее яд несколько недель назад, но за это время змея снова выделила яд. На Рамиша завели уголовное дело.
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