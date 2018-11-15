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Выписавшую себе 108 тысяч чиновницу оштрафовали на 40
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Чиновницу наказали за выписанные самой себе премии и чины 

Рамблер + ещё 1 39 минут назад
Фото: ТАСС
Чиновницу из Чувашской области признали виновной в незаконном премировании и присвоении себе чинов, пишет Ura.ru.
Следствие и суд Новочебоксарска установили, что начальница финансового отдела городской администрации незаконно премировала себя 39 раз на общую сумму более 108 тысяч рублей и присвоила себе чины советника муниципальной службы 2-го, а затем и 1-го класса. За присвоенные чины чиновнице полагались ежемесячные выплаты из муниципального бюджета.
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Выяснилось, что приказ о присвоении чина советника муниципальной службы 1-го класса она подписала на основании решения ею же сформированной аттестационной комиссии.
Женщина приговорена к штрафу в размере 40 тысяч рублей, а администрацию города обязали устранить нарушения, способствовавшие совершению преступления.
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