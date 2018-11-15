Выписавшую себе 108 тысяч чиновницу оштрафовали на 40

Чиновницу наказали за выписанные самой себе премии и чины

Чиновницу из Чувашской области признали виновной в незаконном премировании и присвоении себе чинов, пишет Ura.ru.

Следствие и суд Новочебоксарска установили, что начальница финансового отдела городской администрации незаконно премировала себя 39 раз на общую сумму более 108 тысяч рублей и присвоила себе чины советника муниципальной службы 2-го, а затем и 1-го класса. За присвоенные чины чиновнице полагались ежемесячные выплаты из муниципального бюджета.

Выяснилось, что приказ о присвоении чина советника муниципальной службы 1-го класса она подписала на основании решения ею же сформированной аттестационной комиссии.

Женщина приговорена к штрафу в размере 40 тысяч рублей, а администрацию города обязали устранить нарушения, способствовавшие совершению преступления.