Огненная вечеринка: школьники подожгли подругу

Девочка в Петербурге получила тяжелые ожоги в компании подростков

Вечеринка подростков в петербургской квартире закончилась поджогом 14-летней школьницы. После инцидента сверстники бросили ее у входа на станцию скорой помощи. Впоследствии медики зафиксировали у девочки 50%-ный ожог тела. По предварительным данным полицейских, ЧП произошло в результате неосторожного обращения с огнем. По подозрению в совершении преступления задержаны два 16-летних школьника.

Петербургские полицейские проводят проверку после инцидента с поджогом 14-летней школьницы на вечеринке. Об этом заявили в пресс-службе управления МВД по Ленинградской области

По данным ведомства, девочка была доставлена в больницу с ожогами головы и конечностей в ночь с 14 на 15 ноября. Правоохранители предполагают, что ожоги она получила из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью.

Как сообщает «Пятый канал», в ночь на четверг в квартире, расположенной на проспекте Науки, трое подростков посадили свою подругу на стул, облили горючей жидкостью, а затем подожгли. После этого в доме загорелась мебель, и дети решили потушить пожар. В результате инцидента их приятельница получила ожоги. Подростки отнесли ее на станцию неотложной помощи и оставили у входа.

Врачи впоследствии обнаружили школьницу в тяжелом состоянии. Они констатировали у нее 50%-ный ожог тела. Пострадавшая рассказала медикам о произошедшем, и те обратились в полицию Калининского района.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, чуть позже правоохранители заметили трех подростков, которые находились на улице в позднее время без сопровождения взрослых. Они были доставлены в отделение полиции. Выяснилось, что подростки подозреваются в поджоге своей подруги.

«В отдел полиции доставили двоих знакомых пострадавших. Это 16-летний подросток и 16-летняя девочка», — заявили «360» в местной полиции. По данным ведомства, личность еще одного ребенка устанавливается. Сообщается, что подростки отказываются признавать свою вину. Правоохранители проводят проверку и выясняют подробности произошедшего.

Тем временем издание Neva.today пишет, что полицейские не выявили у школьников злого умысла. «Подростки устроили домашнюю вечеринку и в разгар веселья начали обливать друг друга водой, а один из мальчиков плеснул в пострадавшую спиртом», — сообщается на сайте. Затем подростки сообщили приятелю, что у него в руках была не вода. Парень решил проверить эту информацию и чиркнул зажигалкой. У девочки моментально вспыхнули волосы и одежда.

В конце сентября в петербургскую полицию обратилась местная жительница, которая заявила, что ее 11-летнего сына пытались поджечь горючим средством. «Материал направлен в главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу», — сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Позже выяснилось, что у пострадавшего мальчика ДЦП, а его обидчиками оказались ученики старших классов петербургской школы №635. Инцидент произошел в то время, когда ученик пятого класса школы № 246 Приморского района возвращался домой.

Подростки догнали ребенка, обвинили его в доносах, а затем облили горючей жидкостью и подожгли. Школьник успел скинуть горящий рюкзак с плеч — это позволило ему избежать ожогов. Хулиганы быстро покинули место происшествия.

Подростки, ставшие свидетелями нападения, проводили пятиклассника до дома. Родители школьника-инвалида заявили, что это уже третье нападение на их сына за месяц. Ранее обидчики нападали на него с электрошокером, а также измазывали его лицо краской.

Годом ранее, в конце августа 2017 года, ученики школы, расположенной в городе Березники Пермского края, жестоко избили, а затем подожгли волосы сверстницы, которая якобы похитила их мобильный телефон. Расправу над школьницей подростки записали на видео. В результате девочка получила ожоги. Об этом сообщал телеканал «Звезда».