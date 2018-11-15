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«Цапок»-крабоед питался в колонии на 60 тысяч в месяц
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«Цапок» питался в колонии на 60 тысяч в месяц 

Рамблер + ещё 18 3 часа назад
Фото: ТАСС
Прокуроры в ходе проверки выяснили, что осужденный Вячеслав Цеповяз в колонии получал деликатесы на сумму около 60 тысяч рублей каждый месяц. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы установили человека, который проносил туда продукты питания. Этот гражданин с достаточной степенью регулярности, от одного до трех раз в месяц, передавал продукты, закупал, привозил в колонию и там передавал через специальное окошко. Средняя сумма, на которую он закупал продукты, — от 30 до 60 тысяч рублей в месяц», — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
В числе продуктов, которые Цеповяз получал от этого человека, в ведомстве назвали конфеты, разные колбасы, дорогостоящие сыры, в том числе импортные, салаты, красную икру, сигареты, сырое мясо, красную рыбу, одежду и предметы бытовой химии, сотовые телефоны.
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При этом Куренной отметил, что проносить сырое мясо запрещено, а максимальный вес передачи не должен превышать 20 кг, тогда как Цеповязу приносили сумки весом более 30 кг.
Куренной также сообщил, что фотография, где Цеповяз жарит шашлыки, сделана в помещении с пасекой, где тот работал.
Согласно уставу, сужденного должны сопровождать сотрудники колонии от его камеры до этой пасеки, но очевидно, что администрация позволяла Цеповязу не соблюдать правила.
«В неустановленное время он мог там перемещаться вне контроля, навестить пчел, пожарить им шашлыки», — сказал представитель прокуратуры.
Вячеслав Цеповяз — один из членов организованной преступной группировки, которая в 2010 году жестоко расправилась с семьей фермера в станице Кущевской Краснодарского края. Тогда члены банды убили 12 человек, в том числе четверо детей. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 19 годам 10 месяцам заключения в колонии строгого режима.
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