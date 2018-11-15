Вынесен приговор криминальному авторитету Лосю

Вынесен приговор петербургскому криминальному авторитету Лосю

Александр Курьяков, известный под кличкой Лось, приговорен к девяти годам колонии за создание ОПГ, занимавшейся поставкой наркотиков в Россию Евросоюз , сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

«Александр Курьяков признан виновным по ч. 1 ст. 30, пп. «а, г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному обороту наркотиков) — поставка гашиша из Бельгии в 2012 году, 56,9 кг, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в исправительной колонии строгого режима. В остальном оправдан с правом на реабилитацию», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Следственный комитет предъявлял Курьякову обвинение в «создании преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии», по которому ему грозило пожизненное заключение.

25 октября коллегия присяжных оправдала восемь из десяти обвиняемых, признав виновным братьев Александра и Андрея Курьяковых виновными по одному эпизоду.

Андрей Курьяков был признан виновным в покушении на сбыт более 1,5 кг МДМА стоимостью 1 млн рублей. С учетом другой судимости суд назначил ему 15 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима и штраф в 100 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела длилось более четырех лет, три года ушло на вынесение приговора.

Историю криминального авторитета подробно излагал СК России в 2013 году. По версии следствия, на счету Александра Курьякова были организации убийств, вымогательства, похищения людей и т.д.