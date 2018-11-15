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Екатеринбургского рецидивиста осудили за фокусы
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Екатеринбургского рецидивиста осудили за фокусы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд приговорил 36-летнего жителя Екатеринбурга к двум годам колонии строгого режима за кражу денег из касс магазинов с помощью фокуса. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Правоохранители установили, что злоумышленник пользовался доверчивостью сотрудников магазинов. Он просил показать ему тысячные банкноты из кассы. Свою просьбу фокусник объяснял тем, что якобы участвовал в игре и ему нужно найти купюры определенных серий и номеров. Тогда кассиры давали пачку тысячерублевых купюр мошеннику, а он делал вид, что ищет нужные деньги. На самом деле с помощью ловкости рук злоумышленник менял настоящие деньги на фальшивые. Затем возвращал пачку обратно.
Таким образом мужчина ограбил четыре магазина на 37 тысяч рублей. Поймать злоумышленника удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что обвиняемый ранее уже был судим за подобные «фокусы».
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