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В Калининградской области проверят гибель новорожденного
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В Калининградской области завели дело из-за гибели новорожденного 

RT на русском + ещё 9 13 часов назад
Фото: РИА Новости
В Калининградской области завели уголовное дело из-за гибели новорожденного, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
По версии следователей, беременная женщина поступила в родительное отделение 5 ноября. На следующий день у неё родился мальчик. Для поддержания жизнедеятельности ребёнку требовалось дорогостоящее лекарство.
Как предполагается, и.о. главврача поручила персоналу не допустить, чтобы пациент выжил. Своё решение она якобы объяснила высокой стоимостью препарата и ухудшением статистики по смертности новорожденных. Мальчик скончался.
Чтобы избежать уголовной ответственности, глава медицинского учреждения потребовала от сотрудников изменить историю родов, чтобы указать, что смерть наступила в утробе матери.
Подозреваемую задержали и допросили, передают «Невские новости».
Ранее в Ставрополе завели дело из-за смерти женщины при родах в больнице.
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