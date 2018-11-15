В Калининградской области проверят гибель новорожденного

В Калининградской области завели уголовное дело из-за гибели новорожденного, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
По версии следователей, беременная женщина поступила в родительное отделение 5 ноября. На следующий день у неё родился мальчик. Для поддержания жизнедеятельности ребёнку требовалось дорогостоящее лекарство.
Как предполагается, и.о. главврача поручила персоналу не допустить, чтобы пациент выжил. Своё решение она якобы объяснила высокой стоимостью препарата и ухудшением статистики по смертности новорожденных. Мальчик скончался.
Чтобы избежать уголовной ответственности, глава медицинского учреждения потребовала от сотрудников изменить историю родов, чтобы указать, что смерть наступила в утробе матери.
Подозреваемую задержали и допросили, передают «Невские новости».
Ранее в Ставрополе завели дело из-за смерти женщины при родах в больнице.