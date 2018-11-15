Женщина решила разыграть парня и прыгнула под поезд

В китайском городе Нанкин , провинция Цзянсу, женщина спрыгнула с железнодорожной платформы перед идущим поездом, чтобы напугать своего парня. Видео, снятое камерой видеонаблюдения, опубликовал сайт Newsflare.

Инцидент произошел, когда пара ожидала прибытия поезда на станцию. После спора с молодым человеком китаянка неожиданно разбежалась и прыгнула на рельсы. Тот бросился за ней, а сотрудники железной дороги попытались жестами предупредить машиниста подъезжающего состава о произошедшем.

Женщину успели спасти, но отправление поезда было задержано. «Я просто хотела пошутить, — объяснила она. — Кто-то втащил меня обратно, как только я прыгнула. Ужасно напугалась, когда оглянулась и увидела, что поезд уже проехал мимо моих ног». Ей пришлось заплатить штраф величиной 200 юаней (около 1900 рублей).

В октябре сообщалось, что в Китае маленькая девочка провалилась под поезд, пока ее мать была увлечена происходящим на экране смартфона. Ребенок отделался испугом и шишкой на голове.