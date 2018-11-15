В охваченной пожарами Калифорнии появились мародеры

Сильнейший за 100 лет пожар в штате унес жизни почти 60 человек, еще 130 числятся пропавшими без вести

Число жертв пожаров в Калифорнии приблизилось к 60. На данный момент их точное количество составляет 59 человек, сообщили власти штата. Местонахождение еще примерно 130 человек не установлено. Они числятся пропавшими без вести.

Суммарная площадь пожара «Кэмп» к настоящему моменту превысила 55 тысяч гектаров, передает РИА Новости

Пожарным удалось воспользоваться ослабленным ветром и прокопать траншеи для ограничения огня примерно на трети периметра пожара. Значительная часть пожара находится в труднодоступной местности.

В округ Бьютт прибыли 287 поисковиков, которые будут помогать искать тела. Всего в поисковой операции участвует 461 человек и 22 специально обученные собаки. В округ доставили систему быстрой идентификации по ДНК, чтобы ускорить процесс опознания погибших. Уже удалось опознать 47 жертв.

В районах Калифорнии, где бушуют пожары, зафиксированы случаи мародерства. Задержаны не менее шести человек, промышлявших в домах, оставленных жителями. Несколько человек, обнаруженных полицией в одном из пустовавших домов в городе Парадайс, были вооружены пистолетами и винтовками.

Пожары в Калифорнии, по оценкам экспертов, стали самыми смертоносными в истории США за последние 100 лет. В 1918 году погибло около 1000 человек.

Через неделю пожары, по прогнозу, сменятся дождями, которые могут привести к оползням и подтоплениям, сообщают власти.