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Жительница Омска «подарила» ребенка незнакомке
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Жительницу Омска, «подарившую» ребенка, лишили родительских прав 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первомайский районный суд Омска лишил родительских прав местную жительницу, подарившую своего ребенка учительнице из Санкт-Петербурга, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В октябре суд Омска приговорил омичку к штрафу в 24 тысячи рублей, а учительнице назначил исправительные работы. Обе фигурантки обвинялись по статье УК РФ о "совершении иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов". По данным СК, жительница Омска, не имея возможности содержать новорожденного ребенка, решила подарить дочь учительнице младших классов из Санкт-Петербурга, c которой познакомилась по интернету. Момент передачи ребенка зафиксировали камеры видеонаблюдения в аэропорту.
"Первомайский районный суд Омска удовлетворил иск Омского транспортного прокурора о лишении родительских прав местной жительницы, передавшей свою новорожденную дочь в дар учительнице младших классов из Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что кроме лишения родительских прав с подарившей ребенка жительницы Омска взысканы алименты на содержание ребенка, находящегося на попечении органов опеки и попечительства. Решение суда пока не вступило в силу.
Ранее сообщалось, что жительницу Санкт-Петербурга по той же статье, что и мать ребенка, а также статье УК РФ о подделке документов суд приговорил к исправительным работам на срок 1,5 года с удержанием 15% из зарплаты в доход государства.
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