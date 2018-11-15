«Керченский стрелок» оказался никому не нужен

Тело «керченского стрелка» до сих пор остаётся в морге

Родственники Владислава Рослякова , который устроил бойню в Керченском политехническом колледже, до сих пор не забрали его из морга.

Известно, что мать «керченского стрелка» находится в больнице, никто из других членов его семьи не обращался с просьбой выдать тело для захоронения, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах региона.

Как ранее писал News.ru, родственники Рослякова определятся с похоронами после того, как будут проведены все экспертизы. Telegram-канал «Mash» сообщал о том, что юношу планировали похоронить отдельно от убитых, в секторе для безродных, однако позднее власти Керчи эту информацию опровергли.

17 октября Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой политехнического колледжа, затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, после чего покончил с собой. Жертвами стрелка стал 21 человек.