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«Керченский стрелок» оказался никому не нужен
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Тело «керченского стрелка» до сих пор остаётся в морге 

News.ru 5 часов назад
Родственники Владислава Рослякова, который устроил бойню в Керченском политехническом колледже, до сих пор не забрали его из морга.
Известно, что мать «керченского стрелка» находится в больнице, никто из других членов его семьи не обращался с просьбой выдать тело для захоронения, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах региона.
Как ранее писал News.ru, родственники Рослякова определятся с похоронами после того, как будут проведены все экспертизы. Telegram-канал «Mash» сообщал о том, что юношу планировали похоронить отдельно от убитых, в секторе для безродных, однако позднее власти Керчи эту информацию опровергли.
17 октября Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой политехнического колледжа, затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, после чего покончил с собой. Жертвами стрелка стал 21 человек.
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