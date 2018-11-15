Счастливое падение: ребенок случайно спас друга

Счастливое падение: мальчик в Индии случайно спас друга

Подросток в Индии случайно спас своего друга от серьезной травмы или даже смерти. Камера видеонаблюдения засняла инцидент с уникальным спасением, кадры были опубликованы в Сети.

Игра троих мальчиков с воздушным змеем могла закончиться трагедией, если бы не счастливый случай. 11-летний Свапнил Загре забрался на балкон третьего этажа, чтобы достать зацепившегося во время игры воздушного змея. Мальчик достал игрушку и кинул ее товарищам.

Однако спасатель не рассчитал свои силы и сам сорвался с балкона. К счастью, Свапнила спас друг Амол, который случайно оказался рядом. Амол наклонился за змеем, не заметив падение друга, и Свапнил упал прямо ему на спину.

Все остались невредимы и даже продолжили игру. Издание Daily Mail сообщало, что родители подростков не верили им, пока сами не увидели запись с камер.