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Счастливое падение: ребенок случайно спас друга
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Счастливое падение: мальчик в Индии случайно спас друга 

360tv.ru 2 часа назад
Подросток в Индии случайно спас своего друга от серьезной травмы или даже смерти. Камера видеонаблюдения засняла инцидент с уникальным спасением, кадры были опубликованы в Сети.
Игра троих мальчиков с воздушным змеем могла закончиться трагедией, если бы не счастливый случай. 11-летний Свапнил Загре забрался на балкон третьего этажа, чтобы достать зацепившегося во время игры воздушного змея. Мальчик достал игрушку и кинул ее товарищам.
Однако спасатель не рассчитал свои силы и сам сорвался с балкона. К счастью, Свапнила спас друг Амол, который случайно оказался рядом. Амол наклонился за змеем, не заметив падение друга, и Свапнил упал прямо ему на спину.
Все остались невредимы и даже продолжили игру. Издание Daily Mail сообщало, что родители подростков не верили им, пока сами не увидели запись с камер.
«Видя эти кадры, могу только сказать, что по милости Божьей друг моего сына облегчил падение, и они оба остались невредимы. Это похоже на второе рождение моего сына», — сказала Свати Загре, мама Свапнила.
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