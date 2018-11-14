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Причина затопления ПД-50 оказалась неизвестной
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Причина затопления ПД-50 оказалась неизвестной 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Причиной аварии ПД-50 не могли стать перебои с энергоснабжением плавучего дока с берега, заявил «Взгляду» первый замминистра энергетики России Алексей Текслер.
«Мы проверяли эту информацию. Никаких перебоев с подачей энергии в Росляково не было», — сказал чиновник.
30 октября представитель центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев назвал причиной «нерасчетного погружения в воду» ПД-50 отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу в ходе операции по спуску единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» на воду.
Ранее в тот же день на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. При этом на доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером 4 на 5 метров.
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