Против избившей школьника учительницы завели дело

Учительницу из Комсомольска-на-Амуре отстранили от работы из-за видео, на котором она бьет мешавшего вести урок школьника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

По словам чиновников, местное управление образования проведет проверку в школе №37, где работает педагог. Власти намерены выяснить, как в школе проводят социально-педагогическую работу со сложными учениками.

После появления информации об избиении школьника следователи возбудили дело по статье 117 УК РФ (истязание), сообщается на сайте регионального управления СК.

Также в СК возбудили дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ). Следователи проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье, а также дадут оценку действиям сотрудников школы.

Ранее в Сети появилось видео, демонстрирующее, как женщина в школьном коридоре наносит удары мальчику.

На записи слышны ее слова: «Ты кто такой, кто тебе позволяет себя так вести, ты почему мешаешь всем?».

В сообществе Komsagram в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что инцидент произошел в школе №37 Комсомольска-на-Амуре, а на видео попала учительница первой категории с педагогическим стажем в 24 года. Она якобы разозлилась на девятилетнего ученика из-за плохого поведения.

Две ученицы этой школы заявили каналу «360», что школьник с видеозаписи — «психически неуравновешенный» и «сам вывел» педагога. Они утверждают, что мальчик бил учителей, матерился, пытался ткнуть вилкой в глаз девочке, и его мать «сама в шоке» от поведения сына.