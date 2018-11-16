За избившую школьника учительницу заступились

Россияне заступились за избившую школьника учительницу

На сайте change.org появилась петиция в поддержку учительницы из Комсомольска-на-Амуре Татьяны Лесковой , которая избила второклассника в школьном коридоре на глазах у других детей.

В петиции сказано, что на опубликованном в интернете видео педагог «не избивает ученика, а применяет меры воспитательного характера». Также отмечается, что в напавшей на ребенка женщине «нет гнева», потому что она не хотела нанести вред здоровью мальчика.

Кроме того, Лескова имеет 24-летний стаж работы и хорошие рекомендации. Руководствуясь этой логикой, авторы петиции делают вывод, что преподавательницу необходимо освободить от уголовной ответственности.

На момент публикации новости ее подписали более 1200 человек.

Видеозапись с избиением школьника учительницей была появилась на YouTube 14 ноября. Об этом инциденте написали многие СМИ, после чего педагога отстранили от работы. Против женщины возбуждено уголовное дело по статьям 117 («Истязание») и 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).