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За избившую школьника учительницу заступились
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Россияне заступились за избившую школьника учительницу 

Lenta.ru + ещё 59 16 ноября 2018
Фото: кадр из видео
На сайте change.org появилась петиция в поддержку учительницы из Комсомольска-на-Амуре Татьяны Лесковой, которая избила второклассника в школьном коридоре на глазах у других детей.
В петиции сказано, что на опубликованном в интернете видео педагог «не избивает ученика, а применяет меры воспитательного характера». Также отмечается, что в напавшей на ребенка женщине «нет гнева», потому что она не хотела нанести вред здоровью мальчика.
Кроме того, Лескова имеет 24-летний стаж работы и хорошие рекомендации. Руководствуясь этой логикой, авторы петиции делают вывод, что преподавательницу необходимо освободить от уголовной ответственности.
На момент публикации новости ее подписали более 1200 человек.
Видеозапись с избиением школьника учительницей была появилась на YouTube 14 ноября. Об этом инциденте написали многие СМИ, после чего педагога отстранили от работы. Против женщины возбуждено уголовное дело по статьям 117 («Истязание») и 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
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