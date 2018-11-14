Посадка пассажирского самолета в грозу попала на видео

В социальных сетях появился видеоролик приземления в аэропорту Пальма-де-Майорки пассажирского самолета Boeing во время грозы и при нулевой видимости.

На кадрах видеозаписи, сделанной из кабины пилотов, можно увидеть, как воздушное судно садится во время тропического ливня. При этом порывы ветра достигали 18 метров в секунду.

В какой-то момент самолет попадает в зону турбулентности, и его начинает болтать.

Однако летчики при помощи электроники успешно справились с корректировкой курса и сумели посадить лайнер.