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Посадка пассажирского самолета в грозу попала на видео
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Посадка пассажирского самолета в грозу попала на видео 

Российская Газета + ещё 6 3 часа назад
В социальных сетях появился видеоролик приземления в аэропорту Пальма-де-Майорки пассажирского самолета Boeing во время грозы и при нулевой видимости.
На кадрах видеозаписи, сделанной из кабины пилотов, можно увидеть, как воздушное судно садится во время тропического ливня. При этом порывы ветра достигали 18 метров в секунду.
В какой-то момент самолет попадает в зону турбулентности, и его начинает болтать.
Однако летчики при помощи электроники успешно справились с корректировкой курса и сумели посадить лайнер.
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