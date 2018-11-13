Насиловали до 5 утра: что пережила дознавательница

Дознавательница из Уфы поведала о подробностях изнасилования

23-летняя дознавательница из Уфы , обвинившая сотрудников полиции в групповом изнасиловании, поделилась подробностями трагедии, случившейся в ночь с 29 на 30 октября. По словам девушки, коллеги избили ее, сорвали с нее одежду, а потом изнасиловали разными способами. Адвокаты подозреваемых утверждают, что дознавательница была пьяна и не может вспомнить подробностей той ночи, а их подзащитные во время, когда, предположительно, произошло преступление, уже были дома.

Дознавательница из Уфы, обвинившая коллег в групповом изнасиловании, рассказала подробности произошедшего. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела, в котором есть показания 23-летней Гузель (имя изменено).

По словам девушки, 29 октября после завершения рабочего дня коллеги пригласили ее провести вечер в отделе по вопросам миграции. Приглашение дознавательница приняла и в 19:30 уже была в здании полиции. Через некоторое время мужчины начали приставать к Гузель, а затем несколько раз ударили девушку и начали срывать с нее одежду. После этого каждый из присутствовавших сотрудников полиции занялся с ней сексом, говорит потерпевшая. Дознавательница подчеркивает, что насиловали ее разными способами.

Покинуть здание отдела Гузель удалось лишь в пять утра. В этот же день девушка отправилась в Следственный комитет , где написала заявление об изнасиловании.

Все трое подозреваемых — 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району полковник Эдуард Матвеев , 50-летний начальник отдела МВД по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району майор Павел Яромчук — были задержаны 30 октября. Спустя два дня приказом главы МВД Башкирии Романа Деева они были уволены из правоохранительных органов. Мужчинам предъявили обвинение, на данный момент они находятся в СИЗО . Их защитники подали жалобу на избрание подобной меры пресечения в Верховный суд, однако впоследствии она была отклонена.

Адвокаты бывших полицейских заявляют о неоднозначности произошедшей истории. Они отмечают, что около 23:00 29 октября их подзащитные уже были дома. Эту информацию подтверждает и жена одного из предполагаемых участников группового изнасилования.

«Я верю своему мужу, в понедельник он был дома вечером, в кровати. Он не пришел ночевать, когда его задержали. С 29-го на 30-е он дома ночевал. Во вторник (30 октября — «Газета.Ru») пошел на работу. Отработав, пришел вечером домой, он приходит в 11 вечера, но у него служба такая. 30 октября вечером он не пришел домой — его задержали. За все это время такого не было», — рассказала она ГТРК «Башкортостан».

Она также назвала своего супруга положительным человеком. «Тяжело это принять, особенно, когда у тебя дети маленькие. Я в это не поверила, я верю своему мужу. Он очень отзывчивый, положительный человек. За все время его службы все коллеги отзывались о нем с лучшей стороны», — отметила жена подозреваемого.

По данным источника РИА «Новости» в силовых органах Башкирии, в ночь инцидента Гузель пришла в кабинет начальника отдела не одна, а вместе с приятельницей. «Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых», — пояснил собеседник агентства.

Еще один источник, уже в следственных органах Башкирии, отметил, что в момент происшествия дознавательница была пьяна, поэтому она не может вспомнить подробности инцидента.

«Проведена первичная экспертиза: девушка в ночь событий была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она не может вспомнить подробности случившегося. По предварительным данным, между девушкой и двумя полицейскими в эту ночь был интим, при этом одного из трех арестованных полицейских в здании полиции в этот момент не было», — сообщал он.

Между тем, по данным источника сайта kp.ru, перед групповым изнасилованием в отделении полиции завязалась драка. Ее участниками якобы стали приглашенные дамы. Согласно информации издания, Гузель испытывала симпатию к одному из начальников полиции, и эти чувства были взаимны. По данным ФАН, ранее они даже состояли в отношениях. Однако в тот вечер подруга дознавательницы стала проявлять знаки внимания полицейскому. Это якобы не понравилось Гузель, девушки поссорились и в результате устроили драку. Конфликт завершился тем, что второй даме пришлось покинуть здание.

Отметим, что 9 ноября адвокат одного из обвиняемых Валерия Посохова сообщила, что дознавательница отказывается проходить проверку на полиграфе.