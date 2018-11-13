Изнасилованная в Уфе дознавательница вспомнила все

Изнасилованная дознавательница рассказала обо всем, что произошло в кабинете

В распоряжении СМИ оказалось постановление о возбуждении уголовного дела об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя из Уфы

В документе, опубликованном в « Комсомольской правде », приводятся показания пострадавшей. По ее словам, после завершения рабочего дня коллеги пригласили ее в отдел по вопросам миграции. Там с 19.30 она распивала алкогольные напитки с тремя офицерами.

Через какое-то время коллеги начали проявлять к ней «нездоровый интерес», затем избили ее и сорвали одежду. Далее каждый из них совершил с ней половой акт, применив при этом «насильственные действия сексуального характера».

Согласно показаниям, дознаватель смогла покинуть отдел только в 5 утра и сразу отправилась к следователю, чтобы подать заявление.