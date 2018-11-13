Изнасилованная в Уфе дознавательница вспомнила все

В распоряжении СМИ оказалось постановление о возбуждении уголовного дела об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя из Уфы.
В документе, опубликованном в «Комсомольской правде», приводятся показания пострадавшей. По ее словам, после завершения рабочего дня коллеги пригласили ее в отдел по вопросам миграции. Там с 19.30 она распивала алкогольные напитки с тремя офицерами.
Через какое-то время коллеги начали проявлять к ней «нездоровый интерес», затем избили ее и сорвали одежду. Далее каждый из них совершил с ней половой акт, применив при этом «насильственные действия сексуального характера».
Согласно показаниям, дознаватель смогла покинуть отдел только в 5 утра и сразу отправилась к следователю, чтобы подать заявление.
Напомним, 31 октября по подозрению в изнасиловании задержаны начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев, руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук. 1 ноября Матвеев, Галиев и Яромчук были уволены из полиции за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. Сейчас все трое находятся под арестом.