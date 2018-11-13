Подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной задержали в Грузии

Задержан подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной

Грузии задержали россиянина Ярослава Сумбаева, основного подозреваемого по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной . Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Информацию о задержании мужчины подтвердил его адвокат. По словам юриста, это произошло в Тбилиси на прошлой неделе.

Грузинский суд рассмотрит вопрос о выдаче 28-летнего Сумбаева российским властям в ближайшее время.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что следователи, раскрывшие мошенничество с железнодорожными билетами, считали Сумбаева «мозгом» группы хакеров. По версии следствия, эти киберпреступники взламывали почтовые ящики туроператоров и сервисов по продаже билетов железнодорожных билетов. Также Сумбаев находился в международном розыске по делу о кражах с кредиток.

Старший следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была убита 10 октября возле своего дома в подмосковном поселке Архангельское. Неизвестный выстрелил в нее, когда она шла от своего подъезда к парковке. Тело женщины через некоторое время обнаружил муж.

За несколько месяцев до этого неизвестные сожгли автомобиль Шишкиной.

Три источника «Русской службы Би-би-си», знакомые с ходом расследования, заявили, что Шишкина получала угрозы в одном из мессенджеров. Она считала, что угрозы ей рассылают с аккаунта Сумбаева.