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Дело об избиении тюремщицы получило продолжение
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Появились подробности дела об избиении сотрудницы ФСИН 

Рамблер 1 час назад
Капитана внутренней службы ФСИН Екатерину Шакурову, ранее обвинившую начальников в избиениях, назвали «скандальной женщиной», которая пила чай вместо работы. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Znak.com.
По словам источников в следственных органах, женщину уволили из управления ФСИН по Челябинской области, так как она постоянно брала больничные и не смогла сдать нормативы.
Источники утверждают, что Шакурова проработала в челябинской женской колонии № 5 около десяти лет, но в 2014-2016 годах провела на рабочем месте всего 170 дней. Остальное время она якобы находилась на больничном с детьми.
Тюремщица пожаловалась на избиения начальниками
«МК» отмечает, что Шакурова не сдала нормативы, необходимые для работы начальником караула, так как не пришла на экзамен. Позже она принесла справку из поликлиники. Уволить ее не могли и начали давать ей мелкие поручения. Зимой 2016 года руководитель поручил Шакуровой отвести заключенных чистить снег и проследить за их работой, однако она вместо этого устроила чаепитие в его кабинете.
После отказа женщины вернуться к работе начальник и его коллега взяли ее «под локти» и выставили за дверь. «МК» утверждает, что именно это Шакурова позже назвала избиением.
Ранее историю Шакуровой рассказали в Ассоциации адвокатов России «За права человека». В организации заявляли, что Шакурову дважды восстанавливали на работе, «и каждый раз ее появление на рабочем месте сопровождалось избиением и недопуском» к службе.
В своем видеообращении Шакурова заявила, что руководитель избивал ее прямо на рабочем месте в присутствии «вышестоящего руководителя». Капитан отметила, что предоставила полицейским доказательство — диктофонную запись, на которой «слышно, как происходило избиение». Кроме того, по ее словам, в уголовном деле были признательные показания ее начальства.
Шакурова попытается восстановиться на работе в третий раз. Она обратилась к главе Следственного комитета РФ и директору ФСИН.
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