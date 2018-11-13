Дело об избиении тюремщицы получило продолжение

Появились подробности дела об избиении сотрудницы ФСИН

Капитана внутренней службы ФСИН Екатерину Шакурову, ранее обвинившую начальников в избиениях, назвали «скандальной женщиной», которая пила чай вместо работы. Об этом пишет « Московский комсомолец » со ссылкой на Znak.com.

По словам источников в следственных органах, женщину уволили из управления ФСИН по Челябинской области , так как она постоянно брала больничные и не смогла сдать нормативы.

Источники утверждают, что Шакурова проработала в челябинской женской колонии № 5 около десяти лет, но в 2014-2016 годах провела на рабочем месте всего 170 дней. Остальное время она якобы находилась на больничном с детьми.

«МК» отмечает, что Шакурова не сдала нормативы, необходимые для работы начальником караула, так как не пришла на экзамен. Позже она принесла справку из поликлиники. Уволить ее не могли и начали давать ей мелкие поручения. Зимой 2016 года руководитель поручил Шакуровой отвести заключенных чистить снег и проследить за их работой, однако она вместо этого устроила чаепитие в его кабинете.

После отказа женщины вернуться к работе начальник и его коллега взяли ее «под локти» и выставили за дверь. «МК» утверждает, что именно это Шакурова позже назвала избиением.

Ранее историю Шакуровой рассказали в Ассоциации адвокатов России «За права человека». В организации заявляли, что Шакурову дважды восстанавливали на работе, «и каждый раз ее появление на рабочем месте сопровождалось избиением и недопуском» к службе.

В своем видеообращении Шакурова заявила, что руководитель избивал ее прямо на рабочем месте в присутствии «вышестоящего руководителя». Капитан отметила, что предоставила полицейским доказательство — диктофонную запись, на которой «слышно, как происходило избиение». Кроме того, по ее словам, в уголовном деле были признательные показания ее начальства.